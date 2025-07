Caffè della Versiliana 2025 al via gli incontri con politici giornalisti e artisti

Preparati a vivere un’estate di parole e idee al Caffè della Versiliana 2025! Dal 5 luglio al 31 agosto, il celebre salotto estivo si trasforma in un punto di incontro tra politici, giornalisti e artisti di fama internazionale, pronti a condividere riflessioni, progetti e passioni. Un’occasione unica per immergersi nel cuore della cultura e dell’attualità, scoprendo nuovi orizzonti e stimolando il dibattito pubblico. Non perdere questa straordinaria rassegna di incontri che promette emozioni e spunti di riflessione.

Tornano gli Incontri al Caffè della Versiliana, il celebre salotto estivo che per due mesi, a partire da sabato 5 luglio fino a domenica 31 agosto 2025, accoglierà tutti i pomeriggi alcuni tra i più importanti protagonisti della cultura, del giornalismo, della politica e dell'attualità. Quasi sessanta appuntamenti animeranno la 46esima edizione del Festival promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta e con il sostegno della Regione Toscana attraverso Toscana Promozione Turistica e Vetrina Toscana.

