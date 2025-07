Juve irrompe Osimhen | trattativa calda Ostacolo Napoli

La corsa a Victor Osimhen si infiamma: la Juventus torna prepotentemente in pole position, alimentando il mercato tra Napoli e bianconeri. La trattativa, tutt’altro che chiusa, si complica con l’ostacolo delle offerte arabe rifiutate dal nigeriano. Mentre il Napoli aspetta di reinvestire, la Juventus punta forte su Damien Comolli per sbloccare la situazione e mettere le mani sull’attaccante più ambito del momento, trasformando così il mercato estivo in una vera e propria battaglia di strategia e passione.

Bologna, 1 luglio 2025 – La Juve torna forte su Victor Osimhen e nel frattempo tiene caldo pure il fronte Jonathan David. Ritorna in auge la pista per l’attaccante nigeriano, che per ora ha rifiutato tutte le proposte arabe, bloccando in parte il mercato del Napoli che non può ancora reinvestire il suo incasso. Così, Damien Comolli è ripartito all’attacco, riaprendo il canale di dialogo e trovando una sponda fertile presso l’entourage del calciatore, desideroso di tornare in un campionato top. L’Italia gli piace e gli è sempre piaciuta, così la Juve fiuta il grande colpo per Tudor. Il tutto dovrà però partire dall’uscita di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, irrompe Osimhen: trattativa calda. Ostacolo Napoli

In questa notizia si parla di: juve - osimhen - napoli - irrompe

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Juve, irrompe Osimhen: trattativa calda. Ostacolo Napoli; RAI - Napoli su David, irrompe la Juventus: Giuntoli vuole anche Osimhen; L’Arsenal irrompe sul mercato degli attaccanti: quanti big in lista, Milan e Juventus tremano.

Juventus-Osimhen, accordo vicino: il piano per mettere il Napoli spalle al muro, ma ci sono due problemi - La Juventus stringe per Osimhen: prima il sì dell'attaccante, poi si tratterà col Napoli. sport.virgilio.it scrive

Osimhen Juve (Corriere), futuro ancora tutto da decidere: restano in piedi quattro piste, agente al lavoro per risolvere l’intrigo - Osimhen Juve (Corriere dello Sport), futuro ancora tutto da decidere: restano in piedi queste quattro piste, agente al lavoro per risolvere l’intrigo Victor Osimhen è di nuovo, formalmente, un giocato ... Lo riporta juventusnews24.com