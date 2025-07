LIVE Sonego-Faria 6-3 6-4 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il piemontese vince anche il secondo set

Segui in tempo reale il match tra Sonego e Faria a Wimbledon 2025, dove il piemontese conquista anche il secondo set con determinazione. La suspense è alle stelle, con scambi mozzafiato e colpi decisivi. Restate aggiornati per vivere ogni emozione di questa battaglia tennistica: la partita promette ancora grandi sorprese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Tredicesimo ace di Sonego! 40-15 Non passa il dritto del piemontese. 40-0 Palla corta perfetta di Sonego. 30-0 Ace di Sonego. Il numero dodici. 15-0 Rovescio in rete di Faria. 1-2 Ancora servizio e dritto per il portoghese. A-40 Servizio e dritto di Faria. 40-40 Faria annulla la palla break con un gran dritto in contropiede. 40-A Sonego si procura una palla break dopo l’ennesimo errore di Faria. 40-40 Faria spara senza senso il dritto fuori di metri. 40-30 Lorenzo non riesce a controllare la risposta. 30-30 Fantastico recupero di Sonego dopo la volée di Faria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Faria 6-3 6-4 1-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il piemontese vince anche il secondo set

