Calciomercato Milan per Thiaw e Morata al Como due problemi da risolvere

Il calciomercato del Milan si accende con le novità di Thiaw e Morata, mentre il futuro di Malick Thiaw al Como resta avvolto da incertezze. La trattativa tra i rossoneri e i lombardi presenta diversi ostacoli da superare, rendendo questa sessione estiva ricca di suspense e attesa. Che cosa riserverà il mercato per i protagonisti di questa vicenda? Resta sintonizzato per scoprire gli sviluppi più recenti e sorprendenti.

Malick Thiaw dal Milan al Como in questa sessione estiva di calciomercato? La situazione, al momento, appare un po' ingarbugliata.

