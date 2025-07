Garlasco i genitori di Chiara | Inimmaginabile che nostro figlio potesse essere accusato di aver ucciso sua sorella

In un caso che ha sconvolto l'intera comunità, i genitori di Chiara Poggi si trovano ora nel cuore di un dramma inaspettato: passare dall'essere vittime di un tragico evento all'accusare il proprio figlio. La loro speranza è che venga fatta piena giustizia, al di là delle narrazioni mediatiche infondate. La vicenda di Garlasco continua a sollevare interrogativi e a scuotere le coscienze di tutti noi.

Al Fatto Quotidiano i genitori di Chiara Poggi sono tornati sul caso Garlasco di cui ora sono passati dall'essere vittime a carnefici. Tanto il rammarico per ciò che sta accadendo a livello mediatico: la loro volontà è solo che il caso venga chiuso e venga fatta giustizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, i genitori di Chiara: “Inimmaginabile che nostro figlio potesse essere accusato di aver ucciso sua sorella”

In questa notizia si parla di: garlasco - genitori - chiara - essere

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, riaccende l'attenzione per un blitz a casa di Andrea Sempio.

A 18 anni dal delitto di Garlasco, la testimonianza inedita del gestore dell’albergo in val Pusteria dove erano in vacanza i genitori di Chiara Poggi Vai su Facebook

Garlasco, ora parlano i genitori di Chiara Poggi: Stasi non disse mai di non averla uccisa; Garlasco, dubbi sulla vacanza di Marco Poggi coi genitori: la frase dell'albergatore e la telefonata di Sempio; Delitto di Garlasco, la rabbia dei Poggi: Basta insinuazioni e ricostruzioni da romanzo.

Garlasco, ora parlano i genitori di Chiara Poggi - Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto e scacciano qualunque dubbio sulla presenza del figlio Marco in vacanza con loro anche quell'estate ... Da msn.com

Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: «Alberto Stasi non ci disse mai "non l'ho uccisa". Nostro figlio calunniato» - Giuseppe Poggi e Rita Preda, i genitori di Chiara Poggi, tornano a parlare del delitto di via Pascoli e delle nuove accuse che hanno travolto la loro famiglia. Si legge su ilmattino.it