Vaccino Covid ex dirigente Pfizer Philip Dormitzer indagato | Ha ritardato i test sul siero fino a dopo le elezioni presidenziali 2020

Un'ombra di sospetto si abbatte sulla corsa al vaccino Covid: Philip Dormitzer, ex dirigente Pfizer, è stato indagato per aver ritardato test cruciali fino a dopo le elezioni presidenziali del 2020. Convocato dalla Commissione Giudiziaria della Camera USA, si apre un nuovo capitolo sulle tempistiche e le decisioni che hanno influenzato la lotta alla pandemia. La verità sta emergendo: cosa ci riserva questa inchiesta?

Dormitzer è stato convocato dalla Commissione Giudiziaria della Camera Usa dopo che questo non avrebbe ottemperato alle richieste di comparire volontariamente e fornire document L'ex dirigente di Pfizer Philip Dormitzer è stato indagato per possibili ritardi nei test sul vaccino Covid fino a.

