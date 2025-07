Ho chiamato Allegri il suo consiglio ci ha aiutati a battere l’Inter | la rivelazione di Thiago Silva dopo la vittoria al Mondiale per Club

Il calcio è fatto di sorprese e retroscena inaspettati, come quello svelato da Thiago Silva dopo la vittoria del Fluminense contro l’Inter ai Mondiali per Club. Con un mix di talento, strategia e un pizzico di fortuna, i brasiliani hanno conquistato il passaggio ai quarti. Ma quale ruolo ha avuto Allegri in questa vittoria? La risposta sorprende e apre a nuove riflessioni sul mondo del calcio.

“Mi sento di dire che Allegri ci ha aiutato un po’”. Thiago Silva svela a sorpresa un curioso retroscena dopo la vittoria del suo Fluminense contro l’Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. 0-2 il finale in favore del club brasiliano grazie alle reti di Cano ed Hercules. Una partita in cui l’Inter nel secondo tempo ha fatto vedere buone cose, ma nel primo è caduto più volte nella trappola degli avversari. E il merito è (in parte) di Massimiliano Allegri, come dichiarato appunto da Thiago Silva, che con l’allenatore italiano ha condiviso gli anni dal 2010 al 2012 al Milan: “In settimana ho chiamato Allegri e ho chiesto qualche informazione e qualche consiglio sull’Inter. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho chiamato Allegri, il suo consiglio ci ha aiutati a battere l’Inter”: la rivelazione di Thiago Silva dopo la vittoria al Mondiale per Club

