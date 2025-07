Conte Meloni spende miliardi in armi e si scorda degli italiani

In un contesto di crescente tensione e difficoltà economiche, il governo Meloni investe miliardi in armamenti, trascurando le esigenze degli italiani. Con un impegno di ben 445 miliardi nei prossimi dieci anni, si privilegiano le priorità estere a scapito della nostra famiglia e del nostro welfare. L'Istat conferma: fare spesa per i cittadini è ormai un lusso, mentre la pressione fiscale aumenta. La domanda che ci poniamo è: a chi davvero serve questa strategia?

Giorgia Meloni è premurosa nei confronti di Washington, sottoscrive un impegno di spesa aggiuntiva militare per 445 miliardi nei prossimi 10 anni ma si scorda degli italiani. L' Istat certifica che fare la spesa per gli italiani è un lusso e aumenta la pressione fiscale. Al governo stanno sbagliando tutto. Lo ha detto Giuseppe Conte a margine di una iniziativa del M5s alla Camera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conte, Meloni spende miliardi in armi e si scorda degli italiani

Difesa, Meloni a Conte: italiani sanno chi mente per tornaconto - In un intervento a Roma, Meloni difende Conte, sottolineando l'intelligenza degli italiani nel riconoscere chi agisce per tornaconto personale.

TERRA CHIAMA GIORGIA Mentre Giorgia Meloni lavora senza risparmio per compiacere Washington, condannando gli italiani a pagare 445 miliardi di euro in più nei prossimi dieci anni per portare le spese militari al 5% del Pil, milioni di italiani continuano a

L'Italia ai tempi del governo Meloni: gli italiani alla fame e le lobby delle armi con le tasche piene con 445 miliardi di euro in più. Per rivotarla ci vuole coraggio.

