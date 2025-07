La premier Meloni domani da Papa Leone

Domani, un incontro di grande rilievo tra il mondo politico e quello spirituale: alle 11.30, nel suggestivo scenario del Palazzo apostolico, la premier Giorgia Meloni incontrerà Papa Leone XIV. Un momento che promette di rafforzare i legami tra Italia e Vaticano, aprendo nuove prospettive di dialogo e collaborazione. Rimanete con noi per scoprire tutti gli sviluppi di questo importante evento.

Papa Leone XIV riceverà domani in udienza la premier Giorgia Meloni. L'udienza si terrà alle 11.30 nel Palazzo apostolico. E' quanto risulta dall'agenda degli appuntamenti vaticani.

