Rione Ferrovia violento impatto tra due auto | una si ribalta 23enne ferito

Un grave incidente al Rione Ferrovia di Benevento scuote la città: uno scontro tra due auto all’incrocio tra via De Longis e via Adua ha provocato una vettura che si è ribaltata, lasciando un 23enne ferito. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma la scena ha suscitato grande apprensione tra i residenti. La sicurezza stradale resta una priorità, e questo evento ci ricorda quanto sia importante guidare con attenzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto È di un ferito il bilancio dell’ incidente stradale avvenuto al Rione Ferrovia, a Benevento. Lo scontro si è verificato all’incrocio tra via De Longis e via Adua, per cause ancora in corso di accertamento. Coinvolte due vetture: una Kia Sportage, condotta da un 23enne, e una Dacia Logan MCV guidata da una donna. A seguito dell’impatto, la Kia si è ribaltata. Il giovane alla guida della Kia è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e ha ricevuto i primi soccorsi dal personale del 118, che è riuscito a estrarlo. Poco dopo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli, anche in considerazione del rischio di un principio d’incendio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rione Ferrovia, violento impatto tra due auto: una si ribalta, 23enne ferito

