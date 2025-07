Sgominata banda di finti viaggiatori che razziava bagagli all’aeroporto di Malpensa | ecco la tecnica usata

Una banda di finti viaggiatori, apparentemente innocui, ha orchestrato una sofisticata rete di furti ai danni dei bagagli all’aeroporto di Malpensa, arraffando un bottino di 4 milioni di euro in soli 30 episodi. Nascondendosi tra i veri passeggeri, hanno utilizzato tecniche ingegnose per eludere controlli e sicurezza. La polizia di Stato ha finalmente smantellato questa organizzazione criminale, smascherando il loro stratagemma e assicurandoli alla giustizia.

Varese – Sembravano comuni passeggeri in partenza. Valigie al seguito, abbigliamento casual, nessun comportamento sospetto. Ma dietro quella facciata di normalità si nascondeva una macchina criminale perfetta: dieci persone che per mesi hanno razziato i bagagli dei viaggiatori all' aeroporto di Malpensa, portando a casa un bottino da 4 milioni di euro in almeno 30 episodi di furto. La polizia di Stato ha chiuso il cerchio attorno alla banda, arrestando i membri di un'organizzazione criminale transnazionale composta da cittadini algerini tra i 20 e i 35 anni. Tutti pluripregiudicati, alcuni con documenti falsi e in Italia senza permesso di soggiorno.