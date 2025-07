Napoli 4 Gaza lo splendido murale di solidarietà allo Stadio Maradona per la popolazione gazawi

A Napoli, lo stadio Maradona si trasforma in un simbolo di solidarietà con Gaza: un imponente murale realizzato dallo Spartak San Gennaro, gemellato con l'Al Haddaf Football Academy, rende omaggio a Maradona e alla popolazione gazawi. Un gesto che unisce sport, cuore e impegno umanitario, dimostrando come l’arte possa diventare voce potente per diffondere speranza e solidarietà. Continua a leggere per scoprire il significato di questa straordinaria iniziativa.

Il murale è stato realizzato dallo Spartak San Gennaro, gemellato con i palestinesi dell'Al Haddaf Football Academy di Gaza, nel ricordo di Maradona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

