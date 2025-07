Cassano sfogo contro Allegri | A me fa c Poi attacca anche Inzaghi | Ha distrutto l' Inter | cosa è successo

Nel mondo del calcio, le parole di Cassano fanno scalpore: il fantasista si scaglia contro Allegri, criticando il suo stile di gioco, e non risparmia Inzaghi, accusandolo di aver danneggiato l'Inter in pochi anni. Un confronto acceso che accende nuovi dibattiti tra tifosi e appassionati. Ma qual è la verità dietro queste dichiarazioni? Andiamo a scoprire i dettagli e i motivi di questa guerra di parole.

A "Viva el Futbol" Fantantonio attacca ancora Allegri: "Non mi piace come fa giocare a calcio". Poi demolisce Inzaghi: "In quattro anni ha distrutto l'Inter". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cassano, sfogo contro Allegri: "A me fa c...". Poi attacca anche Inzaghi: "Ha distrutto l'Inter": cosa è successoÂ

In questa notizia si parla di: allegri - attacca - inzaghi - distrutto

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Sfumano le possibilità di trasferimento di Theo Hernández in Arabia Saudita Come riportato da Matteo Moretto sul proprio account ‘X’, il terzino non avrebbe ancora dato l’ok al passaggio all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che inizierà a valutare altre piste # Vai su Facebook

Cassano, sfogo contro Allegri: A me fa c.... Poi attacca anche Inzaghi: Ha distrutto l'Inter: cosa è successo; Cassano ricomincia la guerra ad Allegri: Manda messaggini alle tv amiche; Milan, l’ennesimo attacco di Cassano ad Allegri: Solo loro ci sono cascati.

Cassano, sfogo contro Allegri: "A me fa c...". Poi attacca anche Inzaghi: "Ha distrutto l'Inter": cosa è successo - A "Viva el Futbol" Fantantonio attacca ancora Allegri: "Non mi piace come fa giocare a calcio". Lo riporta ilgiornale.it

Cassano attacca Inzaghi: «Ha distrutto l’Inter, prenda in giro altri. Chivu farà meglio, spero in una cosa» - Le parole di Antonio Cassano, ex attaccante dell’Inter, sull’esperienza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Riporta informazione.it