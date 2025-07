Irene Cioni annuncia la seconda gravidanza

Irene Cioni, ex velina dal sorriso contagioso, torna a incantare con un dolce annuncio: è di nuovo in attesa! Con eleganza e spontaneità, ha condiviso sui social questa gioiosa notizia, trasmettendo tutto l’amore e la serenità che la circondano. La sua naturalezza e il sorriso radioso sono un’ispirazione per chi crede nella bellezza della famiglia in crescita. E così, ancora una volta, Irene ci invita a sognare con lei...

La dolce attesa svelata con eleganza e semplicità sui social. Irene Cioni è di nuovo incinta! L'ex velina ha annunciato la sua seconda gravidanza sui social. Una carezza al ventre, uno sguardo che racconta molto più di mille parole e un sorriso che disarma per naturalezza: Irene Cioni ha scelto la via più dolce e luminosa per annunciare la dolce attesa. Lo ha fatto con la grazia che da sempre la contraddistingue, condividendo con i suoi follower una serie di scatti familiari che parlano di amore, intimità e futuro. "Eh già. La nostra famiglia cresce" scrive lei, senza enfasi né clamore, ma con quella delicatezza sincera che trasforma una notizia privata in un piccolo racconto universale.

