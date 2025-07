Immissioni in ruolo docenti 2025 26 quale domanda devono presentare gli idonei dei concorsi PNRR

Se sei un insegnante idoneo ai concorsi PNRR e aspiri a un ruolo stabile nel prossimo anno scolastico 2025/26, è fondamentale conoscere i passaggi corretti per accedere alle immissioni in ruolo. Durante il question time del 23 giugno su OrizzonteScuola TV, è stato chiarito che gli idonei devono presentare una specifica domanda per essere inseriti nell’elenco dei candidati ammessi, secondo le nuove disposizioni del Decreto Scuola n. 45/2025. Scopriamo insieme cosa è richiesto e come muoversi passo dopo passo.

Nel question time del 23 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stato chiarito un punto relativo alle riserve di posti nei concorsi a cattedra. Un focus particolare è stato posto sull’eventuale necessità di presentare domanda per accedere all'elenco degli idonei 30% nelle graduatorie concorsuali, come disposto dal recente Decreto Scuola n. 452025. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202526, quale domanda devono presentare gli idonei dei concorsi PNRR . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: immissioni - ruolo - docenti - domanda

Graduatorie ATA 24 mesi, come funzionano immissioni in ruolo e supplenze. RISPOSTE AI QUESITI - Il Question Time del 15 maggio, condotto da Andrea Carlino, ha affrontato il tema delle graduatorie ATA 24 mesi, esplorando le modalità di immissione in ruolo e di assegnazione delle supplenze.

Scade a luglio domanda assegnazione provvisoria. Partono le immissioni in ruolo, piano ferie docenti a tempo indeterminato e 31 agosto Vai su X

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, quale domanda devono presentare gli idonei dei concorsi PNRR; Scade a luglio domanda assegnazione provvisoria. Partono le immissioni in ruolo, piano ferie docenti a tempo indeterminato e 31 agosto; Immissioni in ruolo e supplenze 2025/26, il calendario estivo con tutti i passaggi e le scadenze (AGGIORNAMENTO).

Domanda immissioni in ruolo Docenti 2024: Guida MIM - TiConsiglio - Vediamo come presentare la domanda per le immissioni in ruolo dei docenti per l’a. Segnala ticonsiglio.com

Scade a luglio domanda assegnazione provvisoria. Partono le immissioni in ruolo, piano ferie docenti a tempo indeterminato e 31 agosto - Le scadenze del mese di luglio riguardano le ferie, le assegnazioni provvisorie, le immissioni in ruolo, il piano ferie docenti ... Secondo orizzontescuola.it