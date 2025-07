Algeria lo scrittore Sansal condannato a 5 anni in appello per aver minato unità nazionale

L'Italia assiste sgomenta alla condanna di Boualem Sansal, scrittore franco-algerino, che si è visto infliggere cinque anni di carcere in Algeria. Un caso che solleva profonde riflessioni sulla libertà di espressione e i diritti civili nel mondo. Questa vicenda mette in luce le sfide di chi osa criticare i regimi e la fragile linea tra dissenso e repressione. È fondamentale monitorare e difendere la libertà di pensiero ovunque si trovi.

(Adnkronos) – Lo scrittore franco algerino Boualem Sansal è stato condannato a cinque anni di carcere in appello da un tribunale di Algeri con l'accusa di aver ''minato l'unità nazionale'' dell'Algeria, "aver insultato un organismo costituito", compiuto "azioni che possono danneggiare l'economia nazionale" e per "possesso di video e pubblicazioni che minacciano la sicurezza e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

