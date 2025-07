LIVE Sinner-Nardi Wimbledon 2025 in DIRETTA | dalle 14.00 il derby italiano

Benvenuti alla diretta del tanto atteso match di Wimbledon 2025 tra i talentuosi italiani Jannik Sinner e Luca Nardi. Un derby tutto italiano che promette emozioni e spettacolo, con il primo confronto ufficiale tra i due campioni. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate: il grande tennis italiano è pronto a brillare sui prati londinesi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:47 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto in assoluto tra i due italiani. 13:42 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Nardi. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti del match. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Luca Nardi. Derby italiano tra numero 1 e numero 95 del mondo alla prima sfida ufficiale in assoluto tra loro. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno uno tra il cinese di Taipei Tseng e l’australiano Vukic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Nardi, Wimbledon 2025 in DIRETTA: dalle 14.00 il derby italiano

