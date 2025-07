Nuova bolletta luce e gas formato più trasparente

A partire dal 1° luglio 2025, una nuova era nella trasparenza delle bollette di luce e gas prende forma. Il formato PI249, standardizzato, semplifica la comprensione dei costi, offrendo ai consumatori una visione più chiara del proprio consumo energetico. Questa riforma, frutto di un ampio percorso di consultazione, mira a rafforzare la fiducia e la consapevolezza di famiglie, imprese e utenze varie. Scopriamo insieme come questa novità cambierà il nostro modo di leggere le bollette.

A partire dal 1° luglio 2025, i venditori di luce e gas saranno tenuti a emettere le bollette in un nuovo formato standardizzato, pensato per rendere più chiara e trasparente la lettura da parte dei consumatori. La riforma riguarda principalmente famiglie, condomini, piccole e medie imprese e altre utenze domestiche e non domestiche, escluse però quelle ancora in regime di Maggior Tutela. L’iniziativa nasce da un ampio processo di consultazione condotto da Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con il coinvolgimento di associazioni di categoria, imprese del settore e rappresentanti dei consumatori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it