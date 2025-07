Al via il festival Orientoccidente arrivato alla XXI edizione

Al via la XXI edizione di Orientoccidente, il festival che unisce e celebra le culture attraverso contaminazioni musicali, canzone d'autore e world music. Un appuntamento imperdibile che si distingue per la sua diffusione territoriale lungo tutta la valle dell'Arno, coinvolgendo città come Firenze e Arezzo. Organizzato dalla Materiali Sonori e i Comuni della zona, questo evento rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione, pronta a sorprendere e unire generazioni e background diversi.

Arezzo, 1 luglio 2025 –  Il festival Orientoccidente, arrivato alla XXI edizione, è il festival multidisciplinare delle culture che si confrontano: contaminazioni musicali, canzone d'autore, world music. Si caratterizza per la diffusione territoriale, essendo l'unico evento che si svolge lungo tutta la valle dell'Arno fra Firenze e Arezzo, organizzato dalla Materiali Sonori insieme ai Comuni di San Giovanni Valdarno, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, Figline e Incisa Valdarno, Rignano Sull'Arno, Bucine. È sostenuto da Regione Toscana, con il patrocinio di Provincia di Arezzo e Città Metropolitana di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via il festival Orientoccidente, arrivato alla XXI edizione

In questa notizia si parla di: festival - orientoccidente - arrivato - edizione

Al via il festival Orientoccidente, arrivato alla XXI edizione; 4 luglio 1944: quelle 192 vittime trucidate dalla furia umana. Le commemorazioni; L’Urlo della Memoria 2025: celebrazioni ed eventi in ricordo degli eccidi nazifascisti a Cavriglia.

Al via il Festival Orienteoccidente - Parte l’evento promosso da Materiali Sonori che ogni anno porta musica, parole e memoria in tutta la valle dell’Arno, da Firenze ad Arezzo. Scrive msn.com

Materiali Sonori selezionata, con la XIX edizione del festival Orientoccidente, per il concorso Art Bonus 2024 - Arezzo, 13 febbraio 2024 – La Materiali Sonori è stata selezionata, con la XIX edizione del festival Orientoccidente, per il concorso Art Bonus 2024,La Materiali Sonori è stata selezionata, con ... Secondo lanazione.it