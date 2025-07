Cina prima partita di calcio 3vs3 tra robot umanoidi a Pechino un giocatore cade e viene portato via in barella - VIDEO

A Pechino, la prima partita ufficiale di calcio 3 contro 3 tra robot umanoidi ha preso vita, anticipando i prossimi World Humanoid Robot Games. Un match emozionante, che ha visto il team dell’Università Tsinghua trionfare con un 5-3, ma anche un momento di tensione: un robot è caduto e ha richiesto assistenza medica. Questo evento segna un passo importante verso il futuro dello sport e della tecnologia, aprendo nuove frontiere di innovazione e competizione.

L'iniziativa rappresenta un'anteprima dei World Humanoid Robot Games, attesi sempre nella capitale cinese. A vincere è stato il team dell'universitĂ Tsinghua, che ha battuto i rivali per 5-3 A Pechino si è disputata la prima partita ufficiale del campionato cinese di calcio 3 contro 3 tra rob.

