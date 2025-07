Temporali in Emilia Romagna | ma il caldo non concede tregua per ora

L’estate in Emilia Romagna si presenta con un contrasto sorprendente: temporali improvvisi sull’Appennino e un caldo soffocante che non dà tregua nelle città. Mentre le nuvole minacciose si fanno strada, il caldo record mette a dura prova soprattutto anziani e bambini. E la situazione si intensifica: per mercoledì 2 luglio, un’altra allerta gialla annuncia temporali di forte intensità pronti a portare possibili effetti e danni, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Bologna, 1 luglio 2025 – I primi temporali sono arrivati sull’Appennino tosco-emiliano, annunciati dall’ allerta meteo valida per oggi, ma nelle città ancora di soffoca per il caldo record che non pare avere fine e mette a durissima prova soprattutto anziani e bambini. Ma c’è di peggio: per mercoledì 2 luglio Arpa Emilia Romagna ha emesso una nuova allerta gialla per “sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulla fascia appenninica”. Dove sono previsti i temporali. I nubifragi partiranno dalle montagne appenniniche e potranno sconfinare anche in pianura, ma più probabilmente si fermeranno sulle colline, che vengono segnate a rischio in tutto l’arco emiliano romagnolo: da Piacenza fino alla Romagna, passando ovviamente per Reggiano, Modenese, Bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Temporali in Emilia Romagna: ma il caldo non concede tregua (per ora)

