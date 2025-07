Osimhen alla Juventus? Il ritorno in Serie A diventa possibile | cosa accadrà a breve

Il futuro di Victor Osimhen tiene col fiato sospeso i tifosi e gli addetti ai lavori. La suggestiva ipotesi di un suo ritorno in Serie A, questa volta alla Juventus, prende sempre più forma, mentre il Napoli aspetta con trepidazione gli sviluppi. La scena si anima: cosa accadrà a breve? La risposta potrebbe rivoluzionare il mercato e le sorti delle squadre coinvolte.

Il nome di Victor Osimhen continua ad essere accostato alla Juventus. Intanto, il Napoli attende gli sviluppi in vista del futuro. La telenovela legata a Victor Osimhen non è ancora terminata. Un anno dopo la situazione resta uguale: il nigeriano è sul mercato. Il prestito al Galatasaray ha risolto, ma solo in parte i problemi della società azzurra. Quest’ultima, è a caccia di una cessione a titolo definitivo che però fatica ad arrivare visti i costi molto elevati. Intanto, nelle ultime ore, ci sarebbero stati sviluppi importanti per il nigeriano. La Juventus ha scelto Osimhen: è lui l’obiettivo per l’attacco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it