Rashford Juventus l’Aston Villa non confermerà nella rosa l’ala inglese | strada spianata per i bianconeri che vorrebbero portarlo a Torino a parametro zero

La Juventus si prepara a scrivere una nuova pagina di mercato con un colpo da sogno: Marcus Rashford. L’ala inglese, non confermata dal Aston Villa, potrebbe approdare a Torino a parametro zero, aprendo le porte a una strategia ambiziosa di Damien Comolli. La strada sembra spianata, ma i dettagli restano ancora da definire: il futuro di Rashford potrebbe essere tutto bianconero nella stagione 2024/2025.

