Mostra del Cinema di Venezia 2025 Emanuela Fanelli condurrà serate apertura e chiusura | Per me un onore

La Mostra del Cinema di Venezia 2025 si appresta ad accogliere star e innovazione, e tra queste spicca Emanuela Fanelli. Dopo il trionfo ai David di Donatello con "C'è ancora domani", l'attrice romana affronta con entusiasmo il ruolo di conduttrice, portando sul palco due serate di grande prestigio: apertura e chiusura di questa 82ª edizione.

Dal David di Donatello per 'C'è ancora domani' al palco da protagonista alla Mostra del cinema di Venezia 2025. Non si ferma l'ascesa di Emanuela Fanelli. Sarà infatti l'attrice romana a guidare la cerimonia di inaugurazione dell' 82esima edizione della kermesse al Lido nella serata di mercoledì 27 agosto sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido), nonché la cerimonia di chiusura di sabato 6 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali. E' stata la stessa Biennale a renderlo noto con un comunicato. "Attrice versatile e profonda, Emanuela Fanelli è capace di passare con naturalezza dalla comicità al dramma senza mai perdere coerenza espressiva.