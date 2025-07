Alta tensione Inter Calhanoglu risponde a Lautaro | Cercato un colpevole

L'Inter vive momenti di alta tensione dopo la sconfitta nel Mondiale per Club, con polemiche che scuotono lo spogliatoio. Tra le accuse e le risposte social, si accende il confronto tra Calhanoglu e Lautaro, svelando un clima difficile da gestire. In questo scenario, le parole del centrocampista turco assumono un peso particolare, cercando di ricucire gli strappi e riportare la squadra sulla strada giusta. La veritĂ emergere?

Il centrocampista turco ha replicato alle pesanti dichiarazioni rilasciate dal suo capitano dopo il ko col Fluminense al Mondiale per Club Alta tensione in casa Inter, o meglio dire nello spogliatoio. Poco fa, attraverso un post Instagram, Hakan Calhanoglu ha risposto con un lungo post Instagram al duro attacco rivoltogli da Lautaro – senza mai nominarlo, cosa che poi ha fatto Marotta – dopo il ko col Fluminense costata alla squadra di Chivu l'eliminazione dal Mondiale per Club. Alta tensione Inter, Calhanoglu risponde a Lautaro: "Mai tradito questa maglia" (LaPresse) – Calciomercato.it "Dopo l'infortunio nella finale di Champions League, abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti.