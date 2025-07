Flex azienda interessata a investire 80mln ok sindacati

Flex, azienda leader nel settore, ha mostrato un forte interesse investendo 80 milioni di euro nello stabilimento di Trieste, innescando speranze di rilancio e occupazione. La manifestazione d'interesse, non vincolante, arriva in un momento cruciale per la vertenza locale, e rappresenta una possibile svolta industriale grazie a un progetto innovativo di produzione di traduttori ottici di terza generazione. Questa opportunità potrebbe segnare il futuro di tutta l'area, aprendo a nuove prospettive di sviluppo e crescita.

Una manifestazione d'interesse, non vincolante, √® stata presentata per lo stabilimento FlexAdriatronics in provincia di Trieste, al centro di una vertenza. Lo si √® appreso questa mattina nel corso di una seduta al tavolo convocata al Mimit, dall'advisor che si occupa della ricerca di un investitore. E' un'azienda estera con soci di un fondo di industria, e che intenderebbe produrre " traduttori ottici di 3a generazione" (ultra veloci a banda larga) per i datacenter, mercato da 16 miliardi di dollari. Il possibile acquirente avrebbe in previsione un investimento di 80 mln di dollari in 12 mesi, e l'assorbimento dell'attuale occupazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Flex, azienda interessata a investire 80mln, ok sindacati

In questa notizia si parla di: flex - azienda - interessata - investire

Ex Flex: Sospendiamo la vendita se c'è contratto solidarietà; Il private equity tedesco FairCap rileva il 100% della triestina Flextronics Manufacturing da Flex, azienda quotata al Nasdaq; Fair-Cap conferma la volontà di vendere gli immobili del sito produttivo ex Flex.

Flex, confermato l'addio di Nokia ma l'azienda non vuole licenziare - RaiNews - E' quanto ha comunicato l'azienda ai sindacati in un vertice sul piano industriale di Flex. Riporta rainews.it

Flex: sindacati, Governo si è attivato, aspettiamo azienda - Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha avviato di persone un'interlocuzione con Nokia Finlandia per definire il ... notizie.tiscali.it scrive