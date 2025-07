Incendia lo scooter del fratello e distrugge altri tre veicoli | Avevamo litigato

Una lite familiare si trasforma in un episodio di violenza e distruzione a Napoli: un uomo di 46 anni incendia lo scooter del fratello e si scaglia contro di lui, causando anche danni ad altri veicoli. La scena, culminata con una colluttazione, finisce con l’arresto dell’aggressore da parte delle forze dell’ordine. Un gesto estremo che sottolinea quanto le tensioni possano degenerare quando si portano tra le mura di casa. Continua a leggere.

Un 46enne è stato arrestato in piazza Mercato, a Napoli: ha bruciato lo scooter del fratello e ha inveito contro il familiare, è stato bloccato dai poliziotti dopo una colluttazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scooter - fratello - incendia - distrugge

