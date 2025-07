I BTS annunciano l’album live Permission To Dance On Stage

I BTS stanno per tornare con il loro primo album live, "Permission To Dance On Stage", un evento imperdibile per i fan di tutto il mondo. Dopo la riunione dei sette membri lo scorso mese, l’attesa si fa sempre più intensa. La data di uscita si avvicina, e un’indiscrezione suggerisce un ritorno ufficiale previsto per marzo 2026. Il countdown è ufficialmente iniziato: preparatevi a vivere un’altra grande esperienza con i leggendari BTS!

Il ritorni dei BTS è sempre più vicino: la band k-pop ha annunciato sui social l’arrivo del nuovo album (il primo live) che sarà intitolato Permission To Dance On Stage. L’uscita dell’album dal vivo arriva poco dopo che tutti e sette i membri del gruppo si sono riuniti il mese scorso dopo aver completato i vari servizi obbligatori in Corea del Sud. Da allora, una fonte di HYBE ha affermato che il ritorno dei BTS sarebbe previsto per marzo 2026: “Anche se la data esatta non è nota, penso che sarà a metà marzo . Ho sentito che i BTS torneranno nello stesso mese del loro gruppo gemello Tomorrow X Together. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I BTS annunciano l’album live “Permission To Dance On Stage”

In questa notizia si parla di: album - permission - dance - stage

Rilascio PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LIVE (ALBUM ) preOrdini:?1/7 rilascio: ?18/7?6 am Quest'album cattura tutta la passione e le emozioni del concerto. 22 tracce dense dei ricordi creati insieme dai @BTS_twt e dall'ARMY #P Vai su X

Guarda episodi completi di THE ORIGINAL; I BTS annunciano il concerto in streaming Permission to Dance On Stage; Il film concerto dei BTS è ora disponibile in streaming su Disney+.

BTS announce first-ever live album, ‘Permission to Dance on Stage – Live’ - ever live album, 'Permission to Dance on Stage: Live', taken from their acclaimed 2021 concerts. nme.com scrive

BTS' 'Permission to Dance on Stage - LIVE' album: Tracklist, where to pre-order, & more ahead of the digital release - BIGHIT Music announced the upcoming release of Permission to Dance on Stage – LIVE, BTS’ first live concert album. Lo riporta sportskeeda.com