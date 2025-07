Firenze droga | arrestato un 45enne con 3 chili di hashish e oltre 9mila euro in contanti Denunciato l’acquirente

A Firenze, l'epilogo di un'operazione antidroga mette in luce l'intensità della lotta cittadina contro lo spaccio. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con oltre 3 chili di hashish e una montagna di contanti, mentre il suo acquirente è stato denunciato. Un passo deciso nella battaglia contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti: scopriremo come si conclude questa vicenda e cosa significa per la città.

FIRENZE – Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. San Giovanni e della squadra antidroga della Polizia Municipale di Firenze hanno arrestato – nella flagranza del reato di spaccio e illecita detenzione di sostanza stupefacente – un 45enne di origine marocchina e denunciato in stato di libertà l'acquirente, 58enne sempre marocchino.

