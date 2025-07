Essere Animali davanti al Parlamento Ue | così chiediamo più tutele per gli animali

Lo scorso settimana, Essere Animali si è mobilitata di fronte al Parlamento europeo a Bruxelles, unendo le voci di diverse nazionalità e coinvolgendo anche lo street artist Invader. La missione? spingere gli eurodeputati a approvare una riforma coraggiosa per la tutela degli animali, affinché il nostro continente possa diventare un esempio di compassione e rispetto. È il momento di fare sentire la nostra voce e chiedere azioni concrete a favore di chi non ha voce.

a firma di Chiara Caprio, responsabile relazioni istituzionali La scorsa settimana Essere Animali ha raggiunto Bruxelles per partecipare a un'azione di fronte al Parlamento europeo, coordinata dall'associazione francese L214, con la partecipazione dello street artist Invader. L'obiettivo? Chiedere ancora una volta agli eurodeputati di impegnarsi per una riforma ambiziosa della legislazione Ue sul benessere animale. Abbiamo esposto uno striscione di Invader in Place du Luxembourg con al centro il messaggio "Abbiamo bisogno di più spazio!", per portare l'attenzione sulle condizioni insostenibili in cui vivono gli animali allevati in Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Essere Animali davanti al Parlamento Ue: così chiediamo più tutele per gli animali

