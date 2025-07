Sognava Obama è diventato il nuovo Razzi | dopo Fedez a Renzi mancano solo i balletti su TikTok video

Nel mondo dello spettacolo e della politica, le apparizioni pubbliche si trasformano spesso in veri e propri eventi di tendenza. Questa volta, Matteo Renzi sul Pulp Podcast ha paragonato la sua partecipazione a un “salto dello squalo”, un gesto estremo per scrollarsi di dosso le polemiche. Mentre i social bramano tra meme e battute, non ci resta che aspettare i prossimi capitoli di questa soap opera italiana, tra colpi di scena e battute virali.

Matteo Renzi ospite del podcast di Fedez pareva Fonzie nell'ultima stagione di Happy Days. E non è un complimento all'ex premier. Perché il Fonzie dell'ultima stagione era stato costretto a saltare uno squalo per rialzare gli ascolti in caduta libera della serie tv ormai destinata alla chiusura. Ecco, per Renzi l'ospitata nel Pulp Podcast è sembrato davvero il "salto dello squalo". Definizione che viene usata per una serie tv, un tempo di successo, ridotta a raschiare il fondo del barile pur di sopravvivere. Il "salto dello squalo" di Renzi ha vissuto molti momenti imbarazzanti. Quando ha sfoggiato le battute da bar sport ad alto tasso alcolico.

