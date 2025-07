Anzio Controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri Un arresto per droga una denuncia per guida in stato di ebbrezza e oltre 10mila euro di sanzioni

Un intenso controllo straordinario del territorio ad Anzio ha portato a risultati significativi: un arresto per droga, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e sanzioni superiori ai 10.000 euro. L'operazione, condotta dai carabinieri con il supporto della Polizia Locale, dimostra l'impegnocostante delle forze dell'ordine nel garantire sicurezza e legalitĂ . Un esempio di come la collaborazione interistituzionale possa fare la differenza nella tutela della nostra comunitĂ .

