Mega incendio nella zona industriale | la colonna di fumo visibile da chilometri

Un grande incendio scoppiato questa mattina nella zona industriale di Treviglio ha attirato l'attenzione con una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Le fiamme, originate in un'azienda di ricambi per trattori, hanno suscitato preoccupazione tra cittadini e lavoratori. Mentre i soccorsi sono intervenuti tempestivamente, si temono danni ingenti e ripercussioni sull'ambiente e l’economia locale. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Un maxi incendio è divampato questa mattina, martedì 1 luglio, intorno alle ore 6, all'interno di una ditta specializzata in ricambi per trattori situata nella zona industriale "Pip2" di Treviglio, in provincia di Bergamo. La colonna di fumo nero, alta e densa, si è subito alzata nel cielo, rendendosi visibile anche a diversi chilometri di distanza, destando preoccupazione tra i residenti e lavoratori della zona. L'allarme è scattato immediatamente. Una decina di squadre dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto per cercare di contenere le fiamme e impedire che il rogo si propagasse agli edifici vicini.

