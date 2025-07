Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2025 ore 13 | 25

Benvenuti alla nostra consueta aggiornamento sulla viabilità nel Lazio! Oggi, 1 luglio 2025, alle ore 13:25, vi forniamo le ultime notizie sulla situazione stradale tra Roma e Tarquinia, con dettagli sulla gestione degli incendi e dei cantieri. Restate sintonizzati per scoprire come circolare in modo più sicuro ed efficiente nel cuore della regione. E ora, scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Tarquinia l'incendio al km 2 siamo tra il bivio per la Roma Fiumicino e Fregene la circolazione è regolare ci spostiamo sul Raccordo Anulare risolto l'incidente con dei residui in internet la diramazione Roma sud e Appia argomento i cantieri in A1 sulla direttrice a Roma Napoli per consentire l'installazione delle barriere antirumore dalla stazione di Valmontone è chiusa dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mercoledì 2 luglio per il che proviene da Firenze uscita consigliata a Colleferro in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa doppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano sono previste inoltre se con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo servita dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto da Gina Pandolfo e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione la Seguirò di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità

