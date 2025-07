I tagli di Trump agli aiuti umanitari potrebbero provocare 14 milioni di morti da qui al 2030

Le decisioni di politica internazionale di Donald Trump continuano a suscitare preoccupazioni profonde, questa volta con conseguenze potenzialmente catastrofiche. Secondo uno studio pubblicato su The Lancet, i tagli agli aiuti umanitari potrebbero portare a oltre 14 milioni di decessi entro il 2030, un impatto paragonabile a una pandemia o a un grave conflitto. La questione mette in luce quanto le scelte di oggi possano plasmare il domani globale.

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista medica The Lancet, la decisione di Donald Trump di tagliare drasticamente i programmi dell' Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) potrebbe causare oltre 14 milioni di morti in più entro il 2030. Un impatto, sottolineano i ricercatori, pari a quella di una pandemia o di un «grave conflitto armato». Fino al ritorno di Trump alla Casa Bianca, l' Usaid forniva oltre il 40 per cento dei finanziamenti umanitari globali. Protesta contro i tagli all'Usaid (Ansa). La stima totale include oltre 4,5 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni.

