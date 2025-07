Clima il Vaticano crea una messa per la cura del creato Mossa dei vescovi del global south

Il Vaticano si impegna ancora di più nella lotta per la salvaguardia del pianeta, con una messa dedicata alla cura del Creato promossa dai vescovi del Sud del mondo. Giovedì sarà presentata una nuova versione del messale romano, mentre un documento congiunto di Asia, Africa e America Latina denuncia il debito ecologico dei paesi ricchi. La partecipazione di Prevost al vertice di Belém potrebbe rappresentare un passo decisivo in questa battaglia globale.

Verrà presentata giovedì una nuova variabile al messale romano. Documento congiunto degli episcopati di Asia, Africa e America latina sul debito ecologico dei paesi ricchi. L'ipotesi che Prevost partecipi al vertice di Belem a novembre.

