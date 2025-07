The strangers | la storia di una giovane coppia che vive isolata

Preparati a immergerti in un’atmosfera di suspense e terrore con "The Strangers", il film che racconta la spaventosa notte di una giovane coppia isolata in una villa. Tra tensione crescente e brividi inaspettati, la pellicola diretta da Byron Bertino ti terrà con il fiato sospeso fino all’ultima scena. Non perdere questa intensa narrazione di paura e mistero, in onda stasera su Italia 1 alle ore 23.40.

THE STRANGERS Italia 1 ore 23.40 Con Liv Tyler, Scott Speedman e Glenn Howerton. Regia di Byron Bertino. Produzione USA 2008. Durata: 1 ora e 26 minuti LA TRAMA Una giovane coppia (nemmeno troppo ben assortita) che vive in una villa isolata viene disturbata da quelli che sembrano tre vagabondi. Dapprima i tre sembrano solo cialtroni petulanti, poi diventano sempre più aggressivi e i loro propositi evidentemente omicidi. PERCHE' VEDERLO perchè la tensione è presto altissima tanto da intrigare qualsiasi spettatore che abiti una casa isolata. Tanto più che è successo veramente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "The strangers": la storia di una giovane coppia che vive isolata

