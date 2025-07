Dalla Juve al Milan Allegri ha la sua vendetta | colpo rossonero

Dalla Juve al Milan, Allegri ha la sua vendetta: colpo rossonero in vista per il calciomercato, pronto a sorprendere e sovvertire le aspettative. Mentre il calcio italiano si concentra sulla sfida tra Juventus e Real Madrid, il tecnico livornese prepara il suo ritorno trionfale in una stagione destinata a lasciare il segno. La sfida tra ex e nuovi obiettivi si infiamma: il futuro dei rossoneri si scrive ora, con un colpo che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il Milan di Max Allegri è pronto a beffare la Juventus in sede di calciomercato. Con la sconfitta di ieri dell’ Inter contro il Fluminense, di fatto, il calcio italiano è rimasto con una sola rappresentante alla prima edizione del Mondiale per Club, ovvero la Juventus. Quest’ultimo, tra l’altro, sarĂ impegnata questa sera nel suo ottavo di finale contro il Real Madrid di Xabi Alonso. (Ansa Foto) tvplay.it La squadra guidata da Igor Tudor parte sicuramente sfavorita, ma questo Mondiale per Club ha insegnato che le sorprese sono davvero dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Dalla Juve al Milan, Allegri ha la sua vendetta: colpo rossonero

In questa notizia si parla di: milan - allegri - juve - vendetta

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

ALLEGRI VUOLE VLAHOVIC AL MILAN! Moretto: “Massimiliano Allegri vuole portare Dusan Vlahovic al Milan. Allegri nella sua testa ha l'idea di ritrovare l'attaccante della Juventus. Non ci sono ancora trattative in corso e lo stipendio del serbo potrebbe esser Vai su Facebook

Soulé: Voglio portare la Roma in Champions, nessuna vendetta sulla Juventus. Allegri e Ranieri simili; Allegri al Benfica, si tratta: Juve, occhio alla vendetta dell’ex in Champions; Allegri inviperito caccia Giuntoli dalla festa della Juve: è la sua vendetta, lo devono placare.

Allegri 2.0 al Milan: ex Juve nel mirino per la rivoluzione - I nomi sul piatto e le relative quote L’aria di cambiamento soffia forte in casa Milan, e con il possibile rit ... Secondo milannews24.com

Gazzetta - Allegri cambia il Milan, la Juve insiste per David - Il tecnico livornese vuole una super partenza e la prima squadra di A si vedrà in ritiro già venerdì, con i big subito ... Si legge su tuttojuve.com