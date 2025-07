Napoli continua la trattativa per Lang sulla base di 30 milioni Romano

Il Napoli si prepara a chiudere l’affare Noa Lang, con le trattative in fase avanzata e una base di partenza di 30 milioni di euro. Gli azzurri sono determinati a rinforzare l’attacco e il talento olandese rappresenta la scelta ideale. La trattativa tra Napoli e Psv Eindhoven si infiamma, portando il sogno di vedere Lang in azzurro sempre più vicino a concretizzarsi.

Noa Lang è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Gli azzurri hanno ricominciato a discutere con il Psv in merito al trasferimento dell'esterno olandese. Scrive l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X: Il Napoli è pronto a discutere nuovamente con il Psv Eindhoven per concludere l'affare con Noa Lang, mentre i club sono ancora in una fase avanzata delle trattative. Si discute per una cifra a partire da 30 milioni euro. Il giocatore è in attesa del trasferimento al Napoli.

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni

La settimana che sta iniziando sarà decisiva per l'arrivo di Noa Lang al Napoli Secondo Fabrizio Romano il club sta lavorando per chiudere l'affare nei prossimi giorni Al PSV 25 milioni più bonus. Mentre al calciatore circa 2,8 milioni a stagione

La settimana che sta iniziando sarà decisiva per l'arrivo di Noa Lang al Napoli Secondo Fabrizio Romano il club sta lavorando per chiudere l'affare nei prossimi giorni Al PSV 25 milioni più bonus. Mentre al calciatore circa 2,8 milioni a stagione

