Bergomi sicuro | Calha serve all’Inter Se c’è anche solo uno spiraglio per ricucire…

Beppe Bergomi, simbolo e voce della passione nerazzurra, si schiera con convinzione a favore di Calhanoglu e dell’Inter. Con parole che trasmettono fiducia e determinazione, l’ex difensore sottolinea come anche un piccolo spiraglio possa essere fondamentale per ricucire le tensioni e rafforzare il legame con la squadra. La speranza di un futuro di unità e rinascita è viva: «Se c’è anche solo uno spiraglio, vale la pena tentare…»

Bergomi sicuro: «Calha serve all'Inter. Se c'è anche solo uno spiraglio per ricucire.». Le parole della bandiera nerazzurra. Intervenuto su Sky Sport, la bandiera dell' Inter Beppe Bergomi ha commentato la vicenda Calhanoglu dopo le parole di Marotta e Lautaro e il post social del turco, offrendo un'analisi netta e schierandosi decisamente dalla parte della società: « Hakan so che ci tiene tantissimo all'Inter, vuole bene a questa maglia. Aveva manifestato anche in passato di finire la carriera al Galatasaray, però, è un ragazzo del 94 ha 31 anni e può dare ancora tanto. Prima di separarmi da Calhaoglu ci penserei tantissimo perché è un ragazzo straordinario.

