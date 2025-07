Israele e Siria verso la pace | gli accordi di Abramo crescono

Un passo storico si profila all’orizzonte nel Medio Oriente, con Israele e Siria vicini a una svolta di pace. L’ordine esecutivo di Trump che revoca le sanzioni alla Siria segna una svolta diplomatica importante, confermando i colloqui avanzati tra le due nazioni. Con l’aspirazione di ampliare gli Accordi di Abramo, si apre una nuova era di negoziati e speranze per un futuro di stabilità e dialogo nella regione.

Con un ordine esecutivo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump revoca le sanzioni alla Siria. È il sigillo con cui la Casa Bianca certific che i colloqui tra Israele e la nuova Siria non sono più solo una diceria. I giornali israeliani parlano di trattative già avanzate e di un accordo di pace che mette la parola fine alle ostilità tra i due Paesi quasi in dirittura di arrivo. Si parla di «aspirazione ad ampliare gli Accordi di Abramo», quelli che tracciano una via verso la normalizzazione dei rapporti di Israele con i Paesi islamici moderati, e di risoluzione delle questioni territoriali in ballo, prima di tutto quella che riguarda le alture del Golan.

