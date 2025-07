Giornalista arrestato per estorsione ai danni di un ex sindaco | pretendeva 10mila euro

Un episodio sconvolgente scuote il mondo del giornalismo e della politica: Mario De Michele, giornalista accusato di estorsione, è stato arrestato con 5mila euro in tasca, appena incassati. La vicenda mette in luce le ombre che ancora attraversano il settore dell’informazione, sollevando domande sulla deontologia e sulla tutela dei cittadini da pratiche diffuse ma spesso invisibili. Leggi...

È stato arrestato ieri il giornalista Mario De Michele, accusato di estorsione nei confronti di Angelo Brancaccio, ex sindaco di Orta di Atella, in provincia di Caserta, ed ex consigliere regionale. L’intervento è stato condotto dai carabinieri di Marcianise, che hanno bloccato De Michele subito dopo aver ricevuto la prima tranche di una presunta somma estorsiva da 10mila euro. In tasca aveva già 5mila euro in contanti, appena incassati. Leggi anche: Gaza Cola “prodotta nella Striscia”. Bufera sulla giornalista italiana: “Ma lo pensi davvero?” L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Napoli Nord, con la direzione della pm Maria Carmen Quaranta, e ha preso il via a seguito della denuncia presentata da Brancaccio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giornalista arrestato per estorsione ai danni di un ex sindaco: pretendeva 10mila euro

