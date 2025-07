Fuori dal decreto dentro con un emendamento | la società Ponte sullo Stretto diventerà stazione appaltante

Un cambiamento strategico si profila per il Ponte sullo Stretto: grazie a un emendamento inserito nel decreto Infrastrutture, la società Ponte di Messina diventerà stazione appaltante autonoma, potendo così gestire direttamente le gare d’appalto. Un passo cruciale che potrebbe accelerare i tempi e semplificare le procedure, aprendo nuove prospettive per l’avanzamento dell’opera. Ma quali implicazioni avrà questa svolta? Resta da vedere come evolveranno le prossime fasi del progetto.

La norma era scomparsa, nel giro di poche ore, dal decreto Infrastrutture voluto da Matteo Salvini. Ora tornerà in Parlamento, sotto forma di emendamento dei relatori (cioè del governo) al provvedimento. La società Ponte di Messina diventerà stazione appaltante. Quindi potrà gestire autonomamente le procedure di gara per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dell'opera. Questo emendamento, si apprende da fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà depositato nelle prossime ore dai relatori di maggioranza al decreto Infrastrutture in discussione in commissione Ambiente alla Camera.

