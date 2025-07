Frana a San Vito colata di 100 metri per la prima volta sull' Alemagna | strada chiusa per 3 giorni Cortina isolata Luca Zaia | Esteso lo stato di emergenza

Una notte drammatica a San Vito di Cadore: una gigantesca frana di 100 metri ha travolto l'Alemagna, isolando Cortina e lasciando la strada chiusa per tre giorni. La natura si √® scatenata ancora una volta, spingendo le autorit√† ad estendere lo stato di emergenza. In questo contesto, la comunit√† locale si prepara a fronteggiare le sfide di un territorio sempre pi√Ļ vulnerabile e in costante evoluzione.

SAN VITO¬†DI CADORE (BELLUNO) - Nuova frana nella notte di luned√¨ 30 giugno: √® accaduto a San Vito dove la colata ha¬†ostruito l'Alemagna. Intorno alle 23.45 una colata di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it ¬© Ilgazzettino.it - Frana a San Vito, colata di 100 metri per la prima volta sull'Alemagna: strada chiusa per 3 giorni. Cortina isolata. Luca Zaia: ¬ęEsteso lo stato di emergenza¬Ľ

Frana a Cadore, colata di roccia sull'Alemagna: persone intrappolate nelle case, chiusa la strada per Cortina. Lì nel 2009 morirono 2 persone - Il Cadore si trova di nuovo sotto il segno della natura impetuosa: una massiccia frana a Cancia ha causato danni significativi, intrappolando persone nelle loro case e costringendo la chiusura della strada per Cortina L236.

