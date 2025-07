Berrettini dichiarazioni shock | Sono stanco non so cosa fare

Matteo Berrettini, il talento che ha conquistato il cuore dell’Italia con la sua incredibile corsa a Wimbledon nel 2021, si trova ora di fronte a un momento cruciale della sua carriera. Tra infortuni e delusioni, il suo spirito viene messo a dura prova: “Sono stanco, non so cosa fare”. Queste dichiarazioni shock aprono uno squarcio sul suo stato d’animo e sulla strada che lo attende, lasciando tutti con il fiato sospeso su quale sarà il prossimo capitolo del suo tennis.

Matteo Berrettini, il tennista che ha fatto sognare l’Italia con la sua storica finale a Wimbledon nel 2021, si trova ora a un bivio importante della sua carriera. Gli ultimi due anni e mezzo sono stati un calvario di infortuni e ricadute che lo hanno portato lontano dalla Top 10 mondiale. Dopo l’ultima sconfitta al primo turno di Wimbledon, Berrettini ha espresso il suo stato d’animo con parole che lasciano aperti molti interrogativi sul suo futuro. “Fondamentalmente sono stanco, stanco di rincorrere sempre qualcosa “, ha dichiarato Berrettini, suggerendo un possibile cambio di rotta nella sua carriera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Berrettini, dichiarazioni shock: “Sono stanco, non so cosa fare”

