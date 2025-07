Cna | Bene riapertura sportello fino al 30 settembre per impianti fotovoltaici per l’autoconsumo

Ottima notizia per le micro e piccole imprese: la Cna annuncia la riapertura dello sportello agevolativo per gli impianti fotovoltaici di autoconsumo fino al 30 settembre. Questa misura, voluta dal Mimit, offre più tempo alle aziende per presentare le domande, senza compromettere la scadenza finale di fine 2025. Un’opportunità concreta per investire nel futuro sostenibile del nostro Paese e ridurre i costi energetici in modo efficiente.

ROMA – Cna accoglie positivamente la decisione del Mimit di riaprire lo sportello agevolativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo a favore di micro e piccole imprese. Il decreto del Mimit recepisce la richiesta della Confederazione di concedere piĂą tempo alle imprese per la presentazione delle domande senza mettere a rischio la scadenza vincolante di fine 2025. Lo sportello aprirĂ l’8 luglio e le imprese interessate potranno presentare la richiesta di contributo entro il prossimo 30 settembre. Le risorse disponibili ammontano a 178 milioni ma il Mimit afferma che potranno essere incrementate dalle eventuali ulteriori risorse non utilizzate dal fondo per l’autoconsumo che complessivamente ha stanziato 320 milioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cna: “Bene riapertura sportello fino al 30 settembre per impianti fotovoltaici per l’autoconsumo”

