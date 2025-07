una hong kong sicura 28 anni dopo il ritorno sotto la cina

Dopo 28 anni dal ritorno di Hong Kong sotto la sovranità cinese, il territorio si presenta come un esempio di stabilità e sicurezza. Nonostante le critiche internazionali, il capo dell’esecutivo John Lee afferma con fermezza: "Abbiamo ricostruito una Hong Kong sicura". Un percorso complesso che continua a suscitare dibattiti e riflessioni su autonomia e coesione. Ma qual è il vero stato di questa metropoli dinamica? La risposta potrebbe sorprenderti.

Hong Kong, 1 lug. (askanews) - "Abbiamo ricostruito una Hong Kong sicura". Lo ha affermato il capo dell'esecutivo di Hong Kong, John Lee, in occasione del 28esimo anniversario del ritorno del territorio alla Cina, nonostante le voci critiche, tra cui l'Unione Europea, che hanno denunciato l'attuazione della legge sulla sicurezza nazionale. Nelle immagini sono visibili l'ex capo dell'esecutivo Donald Tsang e la moglie Selina Tsang, gli ex capo del governo Carrie Lam e Leung Chun-ying, che arrivano su piazza Golden Bauhinia per la cerimonia del 28esimo anniversario presieduta da John Lee, con accanto la moglie Janet Lam. 🔗 Leggi su Quotidiano.net