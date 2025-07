Parlano gli indagati della strage di Monreale Siamo stati provocati

Gli indagati della tragedia di Monreale, Mattias Conti, Salvatore Calvaruso e Salvatore Acquisto, si proclamano vittime di provocazioni, sostenendo che la lite era ormai terminata quando sono stati aggrediti. La loro versione mette in discussione le narrazioni ufficiali, aprendo nuovi interrogativi sulla dinamica degli eventi. Ma cosa c’è di vero dietro queste dichiarazioni? È il momento di approfondire i fatti e cercare la verità.

Mattias Conti, Salvatore Calvaruso e Salvatore Acquisto, indagati per la strage di Monreale del 27 aprile, affermano di essere stati provocati. Secondo la loro versione, la lite, che ha portato alla morte di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, era conclusa e il gruppo si stava allontanando. L’aggressione a uno di loro, scaraventato a . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Parlano gli indagati della strage di Monreale, “Siamo stati provocati”

In questa notizia si parla di: indagati - strage - monreale - stati

Chi sono gli indagati per la strage di Suviana: tutti i nomi - Bologna, 19 maggio 2025 – Sono cinque gli indagati per la strage di Suviana, tra cui tre di Enel: il direttore del sito di Bargi, e due responsabili idroelettrici.

La strage di Monreale, gli indagati fanno lo scaricabarile; Uno degli indagati per la strage di Monreale ricorre al Riesame, un altro rinuncia e resta in carcere; Strage di Monreale, fermato un terzo giovane: «Ha sparato sulla folla». Un testimone: «Dopo i colpi esultava facendo il segno di vittoria».

Uno degli indagati per la strage di Monreale ricorre al Riesame, un altro rinuncia e resta in carcere - Cronaca Uno degli indagati per la strage di Monreale ricorre al Riesame, un altro rinuncia e resta in carcere. Da palermotoday.it

La strage di Monreale, gli indagati fanno lo scaricabarile - MSN - Sicuramente, i proiettili sono stati esplosi da una Beretta 9x21, come anticipato dal Giornale di Sicilia, ... Riporta msn.com