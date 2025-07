Scritta pericolante CityLife verso la normalità

CityLife si riprende lentamente, riportando sicurezza e normalità in una delle aree più iconiche di Milano. Dopo il cedimento dell'insegna Generali sulla Torre Hadid, interventi tempestivi e controlli accurati stanno permettendo la riapertura di piazza Tre Torri e dei servizi di trasporto. Entro sera, cittadini e visitatori potranno tornare a vivere questa vibrante zona urbana, simbolo di innovazione e modernità. La città si dimostra ancora una volta resiliente e pronta a ricostruire con sicurezza.

Piazza Tre Torri, interdetta da ieri per il cedimento dell'insegna 'Generali' in cima alla Torre Hadid, sta lentamente tornando alla normalità. Riaperta la fermata della metropolitana, entro sera la piazza e il grattacielo dovrebbero tornare accessibili. Lo ha detto Calogero Turturici, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Milano al termine di un sopralluogo. Atm ha riaperto la fermata Tre Torri, mentre la piazza e la torre saranno "di nuovo accessibili entro sera" appena "terminate le opere provvisorie. Non solo quelle di emergenza sulla parte ceduta, ma anche di consolidamento sulla parte restata in piedi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net