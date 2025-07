A Pesaro è vietato per i bambini giocare a pallone per strada L’ordinanza del sindaco per tutelare i turisti

A Pesaro, il divieto di giocare a pallone per strada è stato stabilito dall’ordinanza del sindaco, con l’obiettivo di tutelare i turisti e preservare l’ordine pubblico. Tuttavia, questa decisione solleva un importante interrogativo: se i giovani non hanno più spazi liberi per giocare, come potranno sviluppare talento e passione per il calcio? La mancanza di opportunità potrebbe davvero influenzare il futuro dei nostri campioni, lasciandoci chiedere: il prossimo numero 10 arriverà...

Dopo le disfatte della nazionale maschile di calcio, una delle motivazioni più ricorrenti che vengono addotte dagli addetti ai lavori, e non solo, è la mancanza di talento. Si sente spesso dire, un po’ nostalgicamente, che siccome i giovani non giocano più per strada con porte improvvisate e Super Santos non nasceranno più i nuovi Totti o Del Piero. Allora se questa è veramente la ragione, il prossimo numero 10 della nazionale non arriverà certamente da Pesaro: a seguito dell’ordinanza emessa dal sindaco Andrea Biancani, sarà vietato giocare a calcio e svolgere altre attività affini nelle piazze principali e nei luoghi particolarmente frequentati dai turisti. 🔗 Leggi su Open.online

